La sfida con l’Arsenal sarà anche un’occasione per Mattia Perin, Federico Gatti e Daniele Rugani. Apre così la Gazzetta, che aggiunge: "Non hanno i galloni dei titolari, ma tra infortuni e turnover è bene si facciano trovare pronti da subito. Alla ripresa del campionato non ci sarà di sicuro Bonucci, mentre vanno verificate le condizioni dei tre brasiliani Bremer, Danilo e Alex Sandro: che almeno uno tra Gatti e Rugani possa partire titolare? Intanto, accanto a loro a Londra, come terzo a sinistra della retroguardia, occhi puntati su Dean Huijsen, “gigantone” olandese (195 centimetri) classe 2005 di cui si parla un gran bene".