Ruota tutta intorno alla presenza dila composizione dell'attacco della. E, al momento, le quotazioni sull'argentino sono in netto ribasso: dopo il sovraccarico muscolare accusato in Nazionale, Dybala. Proverà a farlo oggi, ma la sensazione è che al massimo potrebbe rientrare nella lista dei convocati.Insomma, una presenza di Dybala dal primo minuto è alquanto improbabile: nel 4-4-2 spurio di Allegri, con il quarto di centrocampo che è anche terzo d'attacco, i due sicuri del posto sono Chiesa e Morata. Sull'italiano, lo stesso Allegri in conferenza ha detto di aspettarsi il gol; Morata è tornato rinfrancato dopo il gol decisivo con la Spagna. Ma chi, con loro? Tutti gli indizi portano a Juan Cuadrado, che potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto dopo il gol decisivo con la Fiorentina. Anche Kean è recuperato, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina.