"Quando si torna dalle nazionali c'è sempre chi è felice perché ha vinto e triste perché ha perso. Ma ora è tempo di campionato, ci penseranno a marzo alla nazionale". Allegri dixit in conferenza stampa, un messaggio che calza a pennello soprattutto per i suoi: McKennie e Ramsey in gol, Rabiot autore di una buona prova con la Francia, Bentancur alle prese con una botta al ginocchio e Locatelli "rimandato" con l'Italia. A chi di loro Allegri affiderà le chiavi del centrocampo?Lo statunitense è il candidato n.1 ad affiancare Locatelli, che nonostante non abbia brillato in azzurro, con la Juve è quasi inamovibile. Resta un posto e il ballottaggio è tra Rabiot e Bentancur: Allegri valuterà le condizioni dell'uruguaiano, che sembra in vantaggio al netto della botta al ginocchio presa in nazionale. E poi c'è la variabile Arthur, che però potrebbe vedere il campo solo a partita in corso. L'altro esterno, all'occorrenza terzo d'attacco, dovrebbe invece essere Cuadrado.