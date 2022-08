Il regista che manca, la chiave per liberare Locatelli e aiutare la squadra a fare gioco. Il poco o nulla in termini di gioco e di idee proposto nel pari contro la Sampdoria ha acceso ulteriormente la luce sulle lacune del centrocampo bianconero e un'accelerata è sempre più necessaria. Serve qualità e servono idee, ma prima di tutto bisogna fare spazio, perché in mezzo sono in 9. Arthur è in uscita, ma molto difficile da cedere, l'affare Rabiot-United è saltato, e quindi restano due profili chiave per creare lo spazio giusto.Arthur, non convocato nelle prime due gare di campionato, come detto è ancora il primo della lista dei partenti, ma lo stipendio del brasiliano non aiuta a trovare acquirenti. Così non si chiude la porta alla possibile partenza di, non utilizzato contro la Samp per scelta tecnica, e che piace a Monaco e Roma. Da lui la Juve potrebbe ricavare 20 milioni. Chi oltre a lui?si è conquistato la conferma e quindi resterà, mentreresta in bilico, anche se l'impatto avuto sta convincendo Allegri. Perciò chi va verso il prestito è, non utilizzato nei primi 180': vuole giocare con continuità e ha chiesto la cessione. Dopo il rinnovo sarà addio in prestito. E per lui c'è la fila. Dalla Cremonese a Empoli, Sampdoria e Monza, contatti in corso e continui.