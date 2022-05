Come racconta Tuttosport, per Chiellini c'erano le sue due famiglie: quella di casa, la moglie Carolina con le figliolette Nina e Olivia, i genitori e i fratelli, e quella calcistica, la Juventus, con le squadre maschile e femminile schierate, tutti insieme in campo per omaggiare Giorgio Chiellini. Dopo il pareggio contro la Lazio, la celebrazione del capitano: sugli schermi scorrono le immagini della sua vita in bianconero, in campo l’abbraccio con il presidente Andrea Agnelli e i compagni di vita e di reparto Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, la BBC che si riunisce per l’ultima volta. Trattiene a stento le lacrime il capitano stringendo a sé le figlie: si canta e si piange tra gli applausi.