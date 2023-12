La Juventus, nel caso dovesse partire Dusan Vlahovic, tiene d'occhio Victor Boniface. L'attaccante nigeriano ha lasciato l'Union Saint-Gilloise per andare al Leverkusen. Dal Belgio alla Germania per 16,5 milioni che, con i bonus, possono diventare 20,5. In 21 partite stagionali ha già totalizzato 14 reti e 7 assist. Boniface, racconta Gazzetta.it, è uno di quei calciatori che attira gente allo stadio. Per l'allegria con la quale gioca, per le sue capacità tecniche. Pur essendo altissimo (193 centimetri), è molto bravo nel controllo e protezione palla.