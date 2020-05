1











Primo allenamento post quarantena per Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot. I due giocatori della Juve si sono uniti al gruppo al lavoro alla Continassa nella seduta odierna. In totale, sono stati 23 i giocatori apparsi quest'oggi alla Continassa sotto gli ordini di Maurizio Sarri. Oltre ai due 'ritardatari' (per motivi diametralmente opposti), al centro sportivo torinese si sono rivisti soprattutto i tre brasiliani, partiti da Rio de Janeiro oltre due settimane fa. Per loro, prima del tampone finale, il periodo di quarantena obbligatorio, non seguito invece dal Pipita e dall'ex Psg.