E' successo proprio a lui con Kvaratskhelia al Napoli ed è andata piuttosto bene. Il numero 77 è stato infatti seguito a lungo e poi prelevato dai georgiani della Dinamo Batumi. E oggi potrebbe risuccedere in Russia. Dove? Nel Krasnodar. Lì gioca Eduard, rifinitore armeno finito nel mirino dei bianconeri, che come sottolineato da Tuttosport, rappresenta l’ultima suggestione di mercato in vista della prossima estate. La fase di studio, infatti, è iniziata e in questo lasso di tempo verrà monitorata la crescita del 23enne nato in Russia. Le qualità? E' dotato di una grande tecnica e un giorno dopo l'altro sta crescendo per atletismo e fisico.Classe 2000', nato a Stavropol, Eduard Spertsyan è un trequartista, all'occorrenza anche mezzala, che nel Krasnodar sta conquistando tutti, tanto da finire sul taccuino di mezza Serie A. Seguito nel corso degli ultimi mesi da Milan, Fiorentina e Inter, il costo del suo cartellino è incredibilmente alla portata. 14 partite in campionato, 6 gol e 3 assist, con il 94% di minuti giocati e la capacità di essere decisivo sempre, svariando a tutto campo. Giocatore dell'anno armeno nel 2022 e giocatore della stagione 2021/22 con il Krasnodar, è stabilmente anche nel giro della Nazionale da più di due anni, guidandola anche da capitano in due occasioni recenti, tra giugno e settembre. Giovane, ma già centrale e pronto per un grande salto nella sua carriera.