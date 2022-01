Prima convocazione per Senko, portiere della Primavera. Nella scorsa stagione è stato il vice di Garofani, passato anche in Under 23.



Senko, autore di un'ottima stagione, si gode la chiamata di Allegri: rileverà Pinsoglio, risultato positivo al Covid e dunque ancora in isolamento. Arrivato alla Juventus dall'Haladas nel 2019, l'ungherese ha fatto tutta la trafila dall'Under 17 e nella scorsa stagione è arrivato il rinnovo di contratto, segno di grande fiducia da parte della società bianconera.