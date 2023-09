La Juventus era da tempo alla ricerca di un giovane centrocampista da inserire inizialmente nella Next Gen ma pensando già ad un futuro in prima squadra. Alla fine è stato scelto Dikeni Salifou, che, scrive Gazzetta,it, spicca per la sua struttura fisica che si sviluppa lungo 191 centimetri d’altezza e per le doti atletiche naturali che - grazie alle lunghe leve - gli consentono di fare una fase difensiva di alto livello. L'anno scorso ha migliorato un aspetto che non è per niente secondario e potrebbe sicuramente fare la differenza nel caso venisse confermato quest’anno: si è sbloccato in zona gol, non solo grazie al gioco aereo ma anche col tiro da fuori.