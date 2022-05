Nella giornata di oggi in particolare si sta parlando molto di Rafaela Pimenta. Ma chi è effettivamente Pimenta? È un'avvocatessa, l'unica con cui Mino Raiola ha voluto condividere le quote dell'agenzia One. Infatti alla morte del noto procuratore è stata lei a farne le veci. Per questo nella giornata di oggi è attesa al JHotel per parlare di Paul Pogba e Matthijs de Ligt.



RAPPORTO CON RAIOLA - Pimenta e Raiola si sono conosciuti in Brasile all'inizio degli anni 2000. È nata a San Paolo in Brasile. Lei e Mino si sono conosciuti ad un evento, diciotto anni fa l'ingresso in One, l'agenzia di Raiola. Rafaela parla ben sei lingue e ora farà, forse momentaneamente, le vesti di Mino.In attesa di capire cosa vorranno fare i due figli ventenni di Raiola, Mario e Gabriele, ora la società è in mano sua.