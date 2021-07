La Juventus si trova in ritiro alla Continassa agli ordini di mister Allegri. Ancora però non ci sono i nazionali che hanno disputato Europei e Copa America. Torneranno alla spicciolata nella prossima settimana, la maggior parte a iniziare da domenica prossima. Ma nel frattempo, come confermato anche da Sky Sport, ce n'è uno che, uscito ai gironi di Euro 2020 dopo aver affrontato anche l'Italia (e aver segnato il primo gol del torneo con un'autorete)