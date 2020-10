1









Figlio d'arte, ma un mestiere completamente diverso. In tanti, forse distratti in estate, se lo staranno chiedendo: e chi è Manolo Portanova? In tanti, poi, ricorderanno chi è stato in campo suo padre Daniele: roccioso difensore, con un passato soprattutto a Bologna e alla Lazio. E dalla parte di Roma biancoceleste inizia anche la storia di Manolo, centrocampista offensivo, che a Crotone debutterà dal primo minuto in Serie A. GLI OCCHI DI PIRLO - Pirlo non è nuovo a salti del genere: in Calabria sarà titolare anche Gianluca Frabotta, che il Maestro aveva studiato per la sua Under 23 e che invece si è ritrovato asset perfetto per la prima squadra. Ma Manolo no, nessuno se l'aspettava: classe 2000, nato a Napoli, appena quattro giorni fa ha debuttato con l'Under 21 di Nicolato. Un esordio che ha preceduto quello più bello e più importante, sebbene non si tratti della prima volta in assoluto in Serie A. Con Massimiliano Allegri, infatti, erano arrivati 30 minuti nella sfida persa a Marassi contro la Sampdoria. In Calabria sarà un'altra storia, e Pirlo potrà contare sull'esperienza accumulata dal giocatore nella scorsa edizione della Serie C: in Lega Pro, infatti, Portanova è stato quasi sempre titolare. 30 presenze tra i professionisti, quasi 80 con la formazione primavera. E' pronto per il grande salto? Soltanto il campo potrà dirlo...