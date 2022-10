La Juve ha messo nel mirino anche. Come riporta la Gazzetta, i bianconeri spingono per il laterale mancino del Villarreal, su cui c’è da tempo l’Inter, che ha già provato a prenderlo nella scorsa sessione di mercato e continua a monitorare il giocatore. Valutazione?Intorno ai 25 milioni (trattabili), ma ingaggio abbordabile (un milione netto all’anno) ed età interessante (26 anni). Ha rinnovato il contratto sino al 2026, ma con il tacito accordo di poter lasciare in caso di offerta da una big europea. Alla Juve piace come erede di un Alex Sandro in scadenza di contratto e in uscita. Magari già a gennaio. Duttile e già pronto, può essere l'innesto giusto.