. Questo il nome dell'ultima idea di mercato della, intenzionata a puntare su giovani in rampa di lancio da affiancare poi a giocatori di grande esperienza che possano aiutarli a crescere seguendoli da vicino. Classe 2003 in forza alloma di proprietà dell', Patino è inglese essendo nato a Watford, ma possiede anche il passaporto spagnolo per via delle origini del padre. Il suo eventuale approdo in bianconero potrebbe essere legato a un passaggio tra le file dei Gunners di Moise, individuato come possibile contropartita in un affare che il club inglese vorrebbe quantificare almeno sui 20 milioni di euro.La sua prima crescita è avvenuta nel Luton Town, la squadra che quest'anno ha fatto la storia giocando per la prima volta in Premier League. Nel 2015 un osservatore lo ha poi portato nell'Academy dell'Arsenal definendolo "il più grande talento mai visto". Tuttora è considerato tra i 50 giovani più forti al mondo. Prima dell'attuale esperienza allo Swansea, ne aveva vissuta un'altra in prestito, al Blackpool.Charlie Patino - nome completo Charlie Michael - è nato il 17 ottobre 2003: ha quindi appena compiuto 20 anni.Il suo idolo è Andrés Iniesta, ma tutti lo paragonano a Jack Wilshere, un altro wonderkid che pareva poter conquistare il mondo partendo proprio dall'Arsenal.Patino è una sorta di "tuttocampista": può infatti giocare sia davanti alla difesa che come regista o trequartista, con una duttilità notevole.Il suo debutto con i Gunners, sotto la guida di Mikel Arteta che ha sempre parlato bene di lui, risale alla stagione 2021-22, poco prima di Natale, in un match contro il Sunderland di EFL Cup.La prima rete tra i "grandi" si trova proprio nel suo match di debutto con l'Arsenal, che lo vide tra i subentrati: suo, infatti, il sigillo finale di un secco 5-1, che gli valse i complimenti e l'abbraccio del suo tecnico.Finora in questa stagione in Championship con lo Swansea Patino ha collezionato 18 presenze, per un totale di 961 minuti, con 3 gol e 4 assist.Stando a dati Transfermarkt, il suo valore di mercato è attualmente vicino ai 12 milioni di euro, ormai stabile da qualche mese dopo un'evidente crescita nella scorsa stagione. L'Arsenal però, come anticipato, sarebbe disposta a trattare partendo da 20 milioni.