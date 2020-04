Come ha rivelato dal proprio profilo Instagram, Miralemè tornato a Torino. Dopo aver raggiunto la famiglia in Lussemburgo, dove vive, il bosniaco ha fatto ritorno in città: prima di partire, infatti, ha postato una foto sui social, in cui si vede lo stesso Pjanic in procinto di prendere l'aero del rientro. La Juventus quindi, si prepara ad accogliere tutti i nove (otto ormai) che hanno lasciato l'Italia dopo lo scoppio dell'emergenza coronavirus. La società è fiduciosa che anche Gonzalo Higuain faccia ritorno alla Continassa.