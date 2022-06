Il mercato dei calciatori e... dello staff. Sì, perché la Juventus si appresta ad allargare lo staff di Massimiliano Allegri con Paolo Bianco, uno che Allegri aveva conosciuto quando allenava il Cagliari. Ma di chi si tratta? Ha chiuso con il calcio giocato nel 2015 e ha iniziato ad allenare nel vivaio, nel 2019 è tornato nel Sassuolo, dove da un anno allena Roberto De Zerbi. Lo stesso con cui andrà anche in Ucraina, allo Shakthar, nella sfortunata avventura interrotta dall'invasione russa e dalla guerra. In questi giorni, Bianco era in trattativa per sedersi sulla panchina della Carrarese, scrive Tuttosport, poi la chiamata della Juventus. Cosa porterà? "Porterà con sé gli anni dell’esperienza tattica di calcio applicato vissuti con De Zerbi, un ingresso in punta di piedi in una realtà guida, con l’obiettivo di dare un contributo importante a una squadra che deve ripartire dopo un’annata chiusa senza trofei. Appuntamento a luglio", scrive il quotidiano.