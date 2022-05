Martin Palumbo è un centrocampista centrale classe 2002 della Juventus Under 23. Ha collezionato in questa stagione in Lega Pro 17 presenze, la maggior parte da subentrato. È nato a Bergen in Norvegia e il suo esordio in Serie A è arrivato da giovanissimo: il 2 agosto 2020 nella gara tra Sassuolo e Udinese. In carriera infatti Palumbo ha vestito la maglia dell'Udinese. Ha disputato appena due minuti nella stagione 2019-2020 ma ha trovato più spazio nella stagione successiva. Tre partite a sua disposizione per un totale di circa 70 minuti. Poi il suo trasferimento nella formazione bianconera Under 23 di Lamberto Zauli.



CENTROCAMPISTA - Il giocatore è particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri che ha infatti deciso di premiarlo con la convocazione in prima squadra per la gara contro la Lazio. Spesso si allena anche agli ordini del tecnico toscano accanto alla prima squadra.