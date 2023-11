Assanè finito nel mirino dellache ora sfida ilsul mercato per accaparrarsi il giovane, maOuedraogo è nato nel 2006, precisamente il 9 maggio a Mulheim in Germania, nella regione della Ruhr. Ha iniziato a muovere i primi passi calcistici nella squadra della sua città prima di trasferirsi, restandoci seguendo tutta a trafila delle giovanili, arrivando ora alla prima squadra.È a tutti gli effetti un figlio d'arte: il padre Alassane era un terzino destro che ha vestito per oltre 60 occasioni la maglia del Burkina Faso. Infatti anche Assan ha il doppio passaporto, ma al momento ha deciso di rappresentare la Germania.È un centrocampista centrale, tipologia di giocatore che la Juventus starebbe cercando complici le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli ma è un giocatore duttile. Infatti, all'occorrenza può ricoprire il ruolo di trequartista oppure ancora più avanzato può essere impiegato come esterno di sinistra in un tridente d'attacco. Il suo piede preferito è il destro, è dotato di grande fisicità, lo dimostrano i suoi 191 cm di altezza nonostante abbia soltanto 17 anni. Il giocatore ha comunque una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro con lo Schalke, Cristiano Giuntoli lo apprezza molto e potrebbe rivelarsi disposto a pagarla, c'è però una vasta concorrenza sul giovane.