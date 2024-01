Chi è Muharemovic

Il ruolo

Pregi e difetti

La stagione in corso

c. È lui il volto nuovo tra i convocati dellache questa sera affronterà lanella gara valida per gli ottavi di finale diNato il 28 febbraio 2003 a Lubiana, in Slovenia, è approdato alla Juve nel 2021 firmando un contratto quadriennale, dopo le prime esperienze calcistiche in patria. Ha passaporto bosniaco ed è già stato convocato nella Nazionale maggiore dell'ex Inter Edin Dzeko. Alla Juve ha stretto un bel legame di amicizia soprattutto con Kenan Yildiz.Muharemovic è un difensore centrale, ma alla Juve Next Gen gioca come braccetto di sinistra.Tarik è dotato di grande fisicità, buon piede e capacità di capire i tempi dell'intervento. Alla Juve ha già avuto modo di mettere in mostra tutto il suo talento, deve però ancora migliorare nella concentrazione, per tenere sempre alto il livello.In questa stagione con la Seconda squadra bianconera ha collezionato 19 presenze (una in Coppa Italia), per un totale di 1.547 minuti. Finora un'annata di alti e bassi, con qualche errore pesante. Il suo talento, però, non è evidentemente sfuggito a Massimiliano Allegri, che ha deciso di dargli una possibilità per la sfida di questa sera, in cui avrà la maglia numero 44. E non è escluso che questa convocazione possa essere solo la prima di tante, soprattutto quando partirà Dean Huijsen