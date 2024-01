LE ORIGINI



RUOLO E CARATTERISTICHE



VOCI DI MERCATO

La vittoria dell'Inter mette ulteriori pressioni alla, che ora è chiamata a fare bottino pieno contro il Sassuolo per continuare a tenere testa alla squadra di Simone Inzaghi in questa lotta scudetto. Per compiere l'impresa però servirà uno sforzo anche dal mercato e la dirigenza della Continassa sta lavorando da giorni su diverse piste. Uno dei nomi più caldi è quello di Lazar Samardzic , per il quale si ha già il si del calciatore, ma al tempo stesso bisogna trovare un'intesa con l'Udinese, che aveva già dato la sua parola al Napoli. Questo però potrebbe non essere l'unico intreccio di mercato tra bianconeri e partenopei, perchècentrocampista delSi tratta di un nazionale belga nato a Bruxelles nel 1998 e non ha alcun legame di parentela con l'ex calciatore del Manchester City Elaquim Mangala., dove ci è rimasto per tutto il suo periodo di crescita. Nella stagione 2016/2017 viene dato in prestito ai tedeschi del, che al termine della stagione lo cederanno allo. La sua avventura in Germania però non sembra trovare pace e dopo aver cambiato due squadre nel giro di due anni arriva anche la terza, con l'Amburgo che lo aggregherà alla propria rosa. Nella stagione 2019/2020 farà di nuovo ritorno allo Stoccarda, dove ci resterà per due stagioni, fino al suo definitivo trasferimento al Nottingham Forest, avvenuto nella stagione 2021/2022 per una cifra di circa 13 milioni di euro.Sa ricoprire diverse zone del campo, dal ruolo dia quello di, considerando che è dotato di forza fisica e dinamismo, oltre ad un'ottima tecnica e ad un buon tiro dalla distanza, da non sottovalutare quando ci sono partite chiuse e difficili da sbloccare., dato che in questa stagione è stato impiegato soltanto una volta da titolare, in occasione della sfida contro il Bornemouth. Su di lui però, che lo avrebbe chiesto in prestito e che ora attende solo una risposta dal club britannico.