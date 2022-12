Un'esperta di diritto. E soprattutto, di organismi di vigilanza.è il volto nuovo del Consiglio d'Amministrazione della Juventus. E in termini di 'imprese' ha un curriculum incredibile: da Microsoft a Enel, passando per Leonardo. Ha lavorato per tante aziende italiane, con il focus di curare la predisposizione dei Modelli organizzativi. In una situazione come quella bianconera, può aiutare a riscrivere la base societaria.Specializzata in diritto e organismi di vigilanza, è laureata in giurisprudenza e in passato si è occupata di fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa. È iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano ed è Senior Counsel nel dipartimento di corporate law dello studio legale Orrick.