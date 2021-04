Manuel Locatelli è l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus. Il classe '98 del Sassuolo è da tempo nel mirino dei bianconeri che hanno tentato un doppio approccio con i neroverdi nelle scorse sessioni di mercato. La richiesta è sempre stata quella di 40 milioni di euro, considerati troppi da Paratici che si è tirato indietro. In estate ci riproverà magari proponendo anche qualche contropartita in cambio, con l'obiettivo di aggiungere un altro giovane in rosa e regalare a Pirlo il regista che tanto ha chiesto.