Lloyd, giovane difensore nato nel 1995 e proveniente dal, attira l'attenzione di. Entrambi i club italiani vedono in lui il profilo ideale per potenziare la propria difesa, considerando anche la scadenza del suo contratto nel giugno del 2024. Mentre il Milan ha già valutato il giocatore durante una partita di Premier League contro il Burnley, la Juventus è impressionata dalle sue caratteristiche fisiche (190 cm x 86 kg) e tecniche, specialmente per la sua notevole aggressività durante il pressing.Nato a Bristol il 6 ottobre 1995, Lloyd Kelly ha iniziato la suanel settore giovanile del, la squadra della sua città natale. Ha gradualmente scalato le gerarchie della squadra fino a ottenere l'opportunità di giocare in prima squadra nel 2017, all'età di 19 anni, durante una partita di Coppa di Lega vinta contro il Plymouth per 5-0. Nonostante un inizio difficile,Il primo anno alè stato segnato da una serie diche lo hanno tenuto lontano dal campo per gran parte della stagione. Tuttavia, ha giocato come titolare nelle ultime otto partite, accumulando 8 presenze complessive. Nella stagione successiva, il 2020/2021, ha avuto più fortuna, trovando regolarmente un posto nell'undici titolare e realizzando anche un gol e quattro assist. La sua versatilità gli ha permesso di giocare sia come centrale di difesa che come terzino sinistro, il che ha favorito la sua capacità di fornire assist. Nel 2021/2022, il Bournemouth gli ha affidato la fascia da, e da allora ha continuato a offrire prestazioni di alto livello, attirando l'attenzione non solo delle grandi squadre di Premier League, ma anche di altre squadre di spicco.Durante l'estate scorsa, anche ildi Jurgen Klopp ha manifestato interesse per Kelly, proponendo una possibile offerta fino a 20 milioni di euro. Attualmente,hanno mostrato interesse per il giocatore, e il Bournemouth sta lavorando per massimizzare l'offerta di trasferimento.