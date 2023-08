La Juventus, ha messo gli occhi su Kamara, centrocampista del Borussia Dortmund di soli 18 anni. Il giocatore ha spiccate doti difensive e come riferisce Gazzetta.it, gli osservatori bianconeri lo monitorano da un po'. Strutturato fisicamente (un metro e 85 in altezza) e già particolarmente abile sui tempi di gioco, Kamara se arrivasse a Torino potrebbe prima fare un passaggio con la Next Gen.