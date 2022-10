Come racconta Tuttosport, la procura dellaha chiesto ai colleghi delladii nuovi atti emersi alla chiusura delle indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta ‘Prisma’ sulle plusvalenze e sui recenti bilanci della Juventus. Gli indagati sono 16, compresa la Juve come società, tra cui lo stesso presidente Andrea Agnelli e i massimi dirigenti del club, da Pavel Nedved a Maurizio Arrivabene. Sul tavolo dell’accusa ci sono anche ipotesi di reato di falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato (la Juventus è una società quotata in borsa).