La sconfitta brucia e il futuro va riscritto. La Juventus studia come rialzarsi, come ripartire dopo l'eliminazione dalla Champions League. Andrea Agnelli valuta tutte le soluzioni possibili per una forte ripartenza, insieme con la parte sportiva della dirigenza. Il progetto di ringiovanimento della squadra prosegue e va oltre l’urticante eliminazione contro il Porto, ribadisce Tuttosport, perché nulla cambia e la strada scelta ad agosto è l’unica percorribile dalla Juventus per tornare al top subito. I giovani restano il fulcro del progetto, tra quelli in rosa e quelli che possono arrivare.



