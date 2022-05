Samuel Iling Junior è stato convocato da Massimiliano Allegri per la prima volta nella sua carriera alla Juventus. In tanti si staranno interrogando su chi sia. È un attaccante, inglese, cresciuto nelle Academy del Chelsea. Strappato dalla concorrenza spietata del Bayern Monaco, Ajax, Manchester United e Paris Saint Germain. Indossa la maglia numero 11 nella formazione di Primavera di Andrea Bonatti. In Primavera 36 presenze, 11 gol e 9 assist nella stagione in corso. Dopo l'esordio con l'Under 23 ora Iling può sognare un esordio tra i "grandi" agli ordini di Massimiliano Allegri.