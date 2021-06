Szczesny è stato confermato come primo portiere della Juventus, ma ora manca il secondo. Federico Cherubini, nuovo capo dell’area calcio bianconera, sta cercando un suo vice dopo l’addio di Buffon. Tornerà Mattia Perin e potrebbe anche restare, perché la Juve non è così intenzionata a lasciarlo partire senza un'alternativa di livello e soprattutto non in prestito. Il candidato più forte, in caso di addio, sembra essere Salvatore Sirigu, pronto alla rescissione di contratto con il Torino. Lo riporta Tuttosport.