La Juventus è a caccia di un regista per la prossima stagione, e il nome più caldo è sempre quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo piace molto ad Andrea Pirlo e, dopo averci già provato prima l'estate scorsa e poi a gennaio, Paratici è pronto a rifarsi sotto per il classe '98: la richiesta dei neroverdi è sempre quella di 40 milioni di euro, la Juve è decisa a fare un nuovo tentativo ma prima, secondo La Gazzetta dello Sport, vuole trovare una sistemazione per Ramsey.