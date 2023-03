Il mercato della Juventus in estate si concentrerà sulle corsie esterne. A destra infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, Cuadrado è destinato a lasciare il club. Al suo posto, il profilo che piace di più è quello di Holm, dello Spezia. Il 22enne rappresenterebbe una scelta per il presente e per il futuro, insieme a De Sciglio, il cui contratto scadrà solo nel 2025.