Chi è il giocatore dellapiù disorganizzato? A rispondere a questa curiosa domanda sono stati gli stessi bianconeri presentandosi alla Continassa per l'allenamento odierno in vista del match di domenica contro il Lecce, nel freddo di Torino: Westone Moisei più "punzecchiati" in questo senso, ma non sono mancati anche nomi diversi... Il club ha poi condiviso il video sui propri canali ufficiali, suscitando subito le risate di tanti tifosi. Guardalo qui sotto.