Come racconta Tuttosport, sulla corsia mancina il candidato più caldo rimane sempre Emerson Palmieri , destinato a rientrare al Chelsea dopo il buon prestito di un anno al Lione. Per l’azzurro, il cui contratto scade nel 2024, non c’è comunque un futuro con i londinesi. La Juventus lo ha messo da tempo tra gli uomini da tenere d’occhio.