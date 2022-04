Come racconta La Gazzetta dello Sport, assieme a Gatti, potrebbero restare in prima squadra altri due giocatori, uno per reparto. A centrocampo i candidati sono Nicolò Rovella, che rientrerà da Genoa, Nicolò Fagioli, in prestito alla Cremonese, e Fabio Miretti, ora alla Juve U23. Età diverse per i tre: i due Nicolò sono del 2001, Miretti del 2003. "Podio per chance di restare: oro a Rovella, argento a Miretti, bronzo a Fagioli", racconta il quotidiano.