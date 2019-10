E' Leonardo Bonucci il vero intoccabile della Juve in questo inizio di stagione. Il difensore non ha saltato neanche un minuto tra campionato e Champions League: 720 minuti in otto partite: Sarri non ha mai fatto a meno di lui e anche contro l'Inter non farà eccezione.Il numero 19 sarà al centro della difesa a fianco di Matthijs de Ligt, in crescita dopo le prime uscite con la maglia bianconera. Intanto Bonucci si candida per un'altra partita...da intoccabile.