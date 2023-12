Juve, chi é Hojbjerg

Laha scelto. O, meglio, Massimilianoha scelto. Per il mercato di gennaio il centrocampista da inserire in rosa é Hojbjerg del Tottenham Nato a Copenaghen il 5 agosto 1995, Pierre-Emile Hojbjerg ha iniziato la sua carriera calcistica nel club della capitale danese, per poi muovere i primi passi a livello giovanile. Successivamente, ha giocato con il Brondby e il Bayern Monaco, esordendo nel calcio professionistico con i bavaresi, totalizzando oltre 40 presenze e 12 gol con la seconda squadra. Dopo 17 presenze in Bundesliga tra il 2013 e il 2015, ha vissuto esperienze in prestito con Augsburg e Schalke, prima di stabilirsi al Southampton. In Premier League, ha finalmente ottenuto continuità di gioco, attirando l'attenzione del Tottenham. Con gli Spurs, è stato una figura chiave nelle ultime stagioni, incluso il quarto posto raggiunto sotto la guida di Antonio Conte.Con una statura di 185 centimetri e un peso di 81 chili, Pierre-Emile Hojbjerg ha originariamente giocato come centrocampista centrale, ma ha dimostrato la flessibilità di assumersi anche compiti da esterno di destra. Dotato di una notevole forza fisica e abilità in entrambe le fasi di gioco, si è distinto soprattutto come abile recuperatore di palloni, fungendo anche da metronomo per scandire i tempi di gioco delle squadre di cui ha fatto parte. Mostra un buon dribbling e presenta un piede discreto per i calci piazzati, tuttavia, come già menzionato, attualmente rappresenta una scommessa a prezzi non esattamente contenuti, con un diritto di riscatto stimato a 30 milioni di euro.