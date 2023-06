Capello lungo, fama da predestinato, un ricordo - neanche troppo velato - di Adrien Rabiot. Almeno della prima parte.Anzi.185 centimetri, poco più di 70 chili. Non è lungo come Rabiot, ma ha un tratto in comune: è cresciuto al Psg, dove sembrava destinato a fare grandi cose. Dopo un passaggio al Lorient, nel 2018 se ne innamora l'Arsenal: fa due anni, accumula presenze. Poi va all'Herta Berlino e infine al Marsiglia, che lo riscatta un anno più tardi proprio dai Gunners. Deschamps lo convoca dal 2021, ha vinto la Nations League ed era tra i 23 dei Bleus in Qatar. Al posto di Pogba, sì. Ma non hanno lo stesso ruolo: Guendouzi è infatti un mediano, prevalentemente davanti alla difesa. Ha tocco, visione, sa verticalizzare. Può crescere lì dove Paredes ha fallito. Ah, con l'argentino condivide qualche scintilla di troppo in campo: guai a farlo arrabbiare.Tra Juve e Marsiglia, si sa, i rapporti sono ottimi. Il francese ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, la Juve spera di strapparlo eventualmente in prestito con diritto di riscatto, magari provando a stipulare lo stesso tipo d'accordo fatto con il Paris per Paredes.