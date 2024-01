Juve vicina a Francisco Barido

Chi è Francisco Barido

Il ruolo di Barido

Francesco Barrido, cosa c'è da sapere

Squadra attuale: Boca Juniors under 15

Anno di nascita: 2009

Ruolo: trequartista

Piede: mancino

La Juventus da ormai tempo ha deciso di puntare con forza sui giovani da far crescere prima nelle giovanili (Next Gen compresa) e poi in prima squadra. La dirigenza bianconera continua a guardare al futuro e dopo Adzic , il nuovo colpo in prospettiva può arrivare dal Boca Juniors.La notizia è arrivata dall'Argentina nelle ultime ore; l a Juventus sarebbe vicinissima a Francisco Barido , talento del Boca Juniors. Il club argentino è preoccupato di poter perdere il ragazzo non potendo stipulare un contratto per questioni legate all'età di Barido. Il Boca inoltre, sarebbe convinto che il classe 2009 si trasferirà a Torino insieme alla famiglia per questioni lavorative e giocherà con la Juventus.Lo scouting della Juve è uno dei punti di forza della società negli ultimi anni. Francisco Barido sarebbe solo l'ultimo dei tanti giovani arrivati a Torino nell'ultimo periodo. Barido ha solo 14 anni essendo nato il primo agosto 2009 ma nonostante l'età è una delle più grandi promesse del calcio argentino. In passato ci aveva già messo gli occhi il Barcellona.Il talento cercato dalla Juve è dotato di grande tecnica e dribbling nello stretto. E' un mancino e gioca da trequartista. All'inizio dello scorso anno era stato addirittura convocato da Pablo Aimar nella Nazionale Under 15 argentina e indossava la maglia numero 10.