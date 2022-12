Un'esperta di organismi di vigilanza. C'è anche il nome dinel nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus: laurea nel 1982 all'Università degli Studi di Torino, ha svolto un master in Crisi Insolvenza Sovraindebitamento. Dunque, un tecnico a tutti gli effetti, con la fiducia totale della Famiglia e un curriculum vitae di livello assoluto. Negri sarà insediata a partire dal 18 gennaio, quando sarà votato il suo ingresso nel CdA.Fioranna Negri è esperta di revisione dei bilanci e controllo rischi. Ha maturato un’importante esperienza come commercialista, revisore ed è iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio del tribunale di Milano. Ha incarichi in società importanti come Satispay, Wikimedia, Guala Closures, Fincantieri e Autostrade per l’Italia.