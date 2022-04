1









Il mese delle prime volte, per Emanuele Zuelli. Due settimane fa, il primo gol tra i professionisti, contro il Renate. Oggi, non compariva nella lista dei convocati di Lamberto Zauli. Nessun problema per lui, anzi: prima convocazione nella prima squadra di Massimiliano Allegri, resasi necessaria vista l’emergenza infortuni che non si placa e, anzi, si aggrava.



Schierato per lo più come mezzala destra di un centrocampo a tre, Emanuele Zuelli è diventato uno dei punti di riferimento della mediana bianconera: 32 presenze in campionato, 5 assist e 1 gol. Arrivato a Torino in estate, provenienza Chievo, la Juventus ha battuto la concorrenza del Sassuolo per assicurarsi il cartellino. Buona gestione del pallone, tanta corsa e inserimenti. Per il classe 2001, un ulteriore step di crescita, un premio alla stagione disputata con l’Under 23.