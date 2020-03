No. A parlare non è stata una persona qualsiasi ma. "Sono sicuro che ha sentito voglia di tornare al Real. Per un attimo il Clasico è passato in secondo piano, si pensava solo al ritorno di Cristiano al Bernabeu. Sono sicuro che abbia sentito voglia di tornare, è felice alla Juve ma nel futuro non si sa mai". Parole che fanno tremare i tifosi bianconeri. Parole che non arrivano, come detto, da una persona qualsiasi. Edu Aguirre è tra i pochi amici intimi di CR7 assieme a Ricky Regufe e Miguel Paixao (l'amico accanto a lui a Sanremo).Aguirre è stato presente a Torino fin dal primo giorno dell'arrivo di Ronaldo. Era presente assieme a noi di fronte all'hotel che ha ospitato Jorge Mendes nella prima notte da calciatore della Juve di Cristiano Ronaldo. E in questi 18 mesi bianconeri è diventato sempre più amico di Cristiano. Spesso è venuto a trovarlo a Torino assieme alla fidanzata, i due hanno passato assieme gli ultimi due ultimi dell'anno e Aguirre era presente anche alla festa a sorpresa di Ronaldo per il suo 35esimo compleanno lo scorso febbraio. Qualche mese prima, invece, era stato a "caccia" di tartufi proprio con Paixao, Cristiano e le rispettive fidanzate. Era il week-end nel quale la Juve pareggiava a Lecce. Insomma. Non proprio un giornalista qualsiasi ma uno stretto amico di Cristiano Ronaldo che se parla, evidentemente, deve conoscere qualcosa.Certo, Aguirre è stato netto anche sulla posizione di Ronaldo nei confronti della Juve "Lì è felice", ha detto. Le uniche parole di conforto per il pubblico bianconero che non sta vivendo uno dei migliori momenti degli ultimi quattro anni. Anche perché subito dopo quella frase sulla Juve Aguirre ci mette un "ma" ed è il primo a farlo. Se nei mesi scorsi Jorge Mendes, Paratici e lo stesso Ronaldo hanno parlato di volontà di terminare i quattro anni di contratto alla Juve, Aguirre è il primo a dire "non si sa cosa accadrà in futuro". Molto più di un indizio.@lorebetto