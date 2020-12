"Settimane in isolamento, poi la chiamata: lo vuole Pirlo e lo vuole subito. Le ultime ore devono esser state un sogno ad occhi aperti, per Radu Dragusin. Si è appena negativizzato, e la prima mossa 'ufficiale' è stata quella di aggregarsi al gruppo: con l'infortunio di Chiellini, il tecnico ha pensato subito al roccioso centrale rumeno, studiato molto attentamente in estate quando Pirlo era ormai prossimo alla panchina dell'Under 23. Ecco, cos'è rimasto di quelle sere d'estate, dei ripassi e delle idee su quella formazione? I ragazzi. Forti. Da lanciare. A partire da Radu e dalla gara con la Lazio".