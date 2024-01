Juve, chi sono i diffidati?

Juve, chi sono gli squalificati?

Nicolò Fagioli : squalificato per scommesse illegali - Rientro previsto: maggio 2024

: squalificato per scommesse illegali - Rientro previsto: maggio 2024 Paul Pogba : sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping - Rientro previsto: da definire

: sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping - Rientro previsto: da definire Weston McKennie : squalificato per 1 giornata, salta il Sassuolo

: squalificato per 1 giornata, salta il Sassuolo Federico Gatti: squalificato per una giornata, salta il Sassuolo

Occhio ai gialli, anche e in particolare nella prossima partita. Laaffronta ile deve fare i conti innanzitutto con indisponibili e squalificati.L'obiettivo, per, è naturalmente non perdere altri giocatori lungo il cammino. Max sa benissimo quanto conti avere una rosa lunga, in grado di fronteggiare tutte le sfide che si presenteranno davanti allaDunque, proprio per questo, un'attenzione particolare è dovuta alle ammonizioni: anche per il prossimo match ci sono giocatori in diffida, che possono dunque saltare la partita successiva a quella che i bianconeri si apprestano a disputare.Dopo le squalifiche di McKennie e Gatti proprio per giallo dopo sopraggiunta diffida, la Juventus ha un solo giocatore che rischia di saltare il prossimo match per un giallo: è.ùDanilo, in questa stagione, ha già collezionatoe rischia dunque il quinto, pertanto la squalifica. Ecco le partite in cui è stato ammonito: