Un profilo più esperto, ecco, era difficile da trovare. Laha deciso di andare sul sicuro 'ingaggiando'. Di fatto, Pistone è un uomo forte del gruppo Fiat, cresciuto all'interno dell'azienda della Famiglia e arrivato in bianconero per sistemare i conti. Il suo compito - si suppone - potrà variare a seconda delle necessità, ma sarà anche e in particolare focalizzato sullo sviluppo delle reti commerciali e sul controllo gestionale della società.Quarantotto anni di esperienza nel settore finanziario, è laureato in Economia e Commercio. Fino a oggi si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del Gruppo Fiat. Inoltre, a partire da quest’anno è anche consigliere e Cfo di Finde, holding del Gruppo Denegri (e membro del Consiglio di amministrazione di Diasorin).