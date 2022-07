Grazie a lei, potrebbe avere una chance di essere convocato da Robertonellaazzurra., infatti, ha origini venete e sta completando l'iter per ottenere la cittadinanza italiana. La donna in questione è la moglie di Gleison, ultimo acquisto dellache nei giorni scorsi, dopo aver salutato Matthijs De Ligt, lo ha strappato ai rivali cittadini dele soprattutto all', club con cui di fatto aveva già un accordo da mesi. Proprio come il difensore classe 1997, anche Deborah è nata in Brasile: come si può facilmente intuire dal suo nome, però, le sue radici affondano proprio nel Bel Paese, cosa che appunto le offre la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana e di "trasferirla" poi anche al marito.I due giovani si sono sposati nel 2018, e il 29 ottobre 2020 hanno festeggiato la nascita della piccola, la loro primogenita. La coppia è abbastanza riservata, ma sui social non mancano le foto che ritraggono il neo giocatore bianconero felice insieme alla sua "dolce metà", in numerosi scatti realizzati tra Torino, il Brasile e le località scelte come meta dei loro viaggi. Si dice addirittura che Gleison e Deborah si siano conosciuti per la prima volta alla tenera età di cinque anni, per poi innamorarsi una volta cresciuti e coltivare il sogno di una vita insieme e di una bella famiglia. Per la giovane coppia, ora, un nuovo capitolo, sempre nella città della Mole ma questa volta sulla sponda bianconera.