di Stefano Agresti

Ma chi è Matthijs De Ligt, il ragazzone che la Juve ha comprato per oltre 70 milioni e al quale darà un ingaggio che può arrivare addirittura a 12 milioni di euro a stagione? Perché il suo acquisto viene celebrato come se si trattasse di un nuovo Ronaldo?



De Ligt non ha ancora vent'anni, che compirà il 12 agosto, eppure è già un campione. Uno tra i migliori interpreti del ruolo nel mondo. Se si pensa ai difensori centrali più forti, ci vengono in mente Van Dijk, Koulibaly, forse Sergio Ramos. E lui, Matthijs, il neo juventino. Ha tutto, almeno potenzialmente: fisico potente (è alto 189 centimetri), capacità di interdizione, abilità nel gioco aereo (i bianconeri se ne sono accorti in Champions), qualità nell'impostazione della manovra. La personalità, poi: straripante, non arrogante. Solo così si spiega la fascia da capitano dell'Ajax che ha portato al braccio fino a... ieri sera.



E attenzione, perché ora De Ligt potrà lavorare con Sarri, un maestro di calcio. Se Koulibaly è diventato ciò che è adesso, lo deve anche all'allenatore toscano il quale lo ha aiutato a crescere fino a trasformarlo in un fuoriclasse del ruolo. Non sappiamo quale sarà l'impatto di Sarri nel nuovo mondo juventino, ma se sarà positivo, come immaginiamo, allora De Ligt potrebbe migliorare ancora di più.



@steagresti