Tutti parlano di lui, tanto più dopo la notizia della sua scelta di non rinnovare con la, che ha inevitabilmente scatenato intorno a lui moltissime voci di mercato. Ma chi è davvero Dusan, obiettivo di mercato anche della? Poco si sa della vita extra-calcistica dell'attaccante serbo classe 2000, da sempre molto riservato e attento alla sua. Residente in una villa con giardino nel centro di Firenze, il centravanti fa della cura del suouna priorità assoluta, allenandosi moltissimo a secco e curando la parte superiore del corpo con decine di addominali, mentre sulle gambe privilegia la rapidità. Come riporta la Gazzetta.it, Vlahovic ama tenersi in movimento in ogni momento della giornata, tanto da recarsi agli allenamenti in monopattino: ha una passione per lema non va al ristorante più di due volte al mese, sempre per tenersi in forma. Nel tempo libero, a casa, si diverte tra pc, serie tv e il, che fa con gli amici mettendosi ovviamente titolare: gli piace anche guardare lae sogna di diventare papà. In tema di fidanzate, però, Dusan non si è mai sbilanciato, mentre lo ha fatto molto di più sui suoi idoli:nel calcio,quando era ragazzino (l'ex viola gli ha anche affittato casa) e Michael Jordan. Menzione speciale anche per Cesare: "Nessuno ha fatto per me quello che ha fatto lui" ha ricordato Vlahovic.