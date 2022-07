Quasi un anno esatto di Juve per Nicolò. Il calciatore, classe 2002, arriva a parametro zero dopo l'ultimo anno passato nella seconda squadra del Monaco. Nel luglio scorso diventava un calciatore dell'U23 bianconera, con cui ha firmato un biennale. Cudrig è un attaccante moderno, dotato di un'importante struttura fisica e di una discreta tecnica. Con la Juve 39 partite e 3 gol.Al momento del suo arrivo alla Juventus dichiarò: "Tanti sacrifici, tante rinunce, tanta forza mentale e forza di volontà, tanto lavoro e tanta passione…. ho sempre creduto nel lavoro e grazie a questo , grazie alla continuità e alla voglia di migliorare se stessi ogni giorno…si possono raggiungere grandi obbiettivi. Dopo 3 anni di percorso all’estero in Belgio e Francia, sono davvero felice e orgoglioso di poter finalmente annunciare di essere un nuovo calciatore della JUVENTUS. Ringrazio il club per credere in me , ringrazio tutta la mia famiglia e specialmente mamma, papà e raf per tutti i sacrifici che fanno per me ogni giorno, sono pronto e carichissimo per questa avventura…darò l’anima e lotterò sempre per questa prestigiosissima maglia fino alla fine".