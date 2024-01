Il profilo di Boteli

E' inevitabile che le maggiori attenzioni dellaricadano sul doppio impegno in programma contro la Salernitana, ma non si può non pensare anche a quelle che sono le strategie del mercato invernale appena cominciato. Tra i tanti nomi che sono circolati in questi ultimi mesi, nella lista degli obiettivi ci è finito anche il giovaneStiamo parlando di un attaccante che milita nel club tedesco del Borussia Monchengladbach, ma che è già dotato di una grande massa fisica, che ne risaltano le sue qualità. Si tratta di un classe 2006 nato a Ginevra ma di origini congolesi, naturalizzato piede destro e alto 184 cm, abilissimo all'interno dell'area di rigore, soprattutto nel gioco aereo.Ad attirare le attenzioni della dirigenza della Continassa sono soprattutto i numeri, dato che Boteli ha messo a segno ben 17 reti in appena 16 partite disputate fino a questo momento della stagione, non partecipando al gol soltanto nella coppa nazionale di categoria, dove però ha disputato una sola partita.Come anticipato, si tratta di un classe 2006 e che ad oggi conta appena 17 anni. Compirà la maggiore età a luglio prossimo, precisamente il 5 luglio.