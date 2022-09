Arrivato a titolo definitivo dal Novara nel 2020, ha firmato un contratto fino al 2025 con la Juve, che su di lui ha puntato molto: 1.4 milioni di euro. Si tratta di Tommaso, terzino classe 2002, che gioca sulla corsia mancina. Un esterno da record, come vi abbiamo raccontato tempo fa, perché è il marcatore più giovane del Novara in 111 anni di storia. Cresciuto con il mito dell'ex juventino Joao Cancelo, insieme ad Alexander-Arnold, si è giocato le sue carte con la Prima Squadra bianconera durante il tour USA. Punto fermo della Juve Next Gen, vista l'emergenza, sarà un terzino in più a disposizione di Max Allegri questa sera contro il Benfica.